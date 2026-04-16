Троих жителей Калининградской области осудили на 7 лет за поджог вышек сотовой связи

Калининградский областной суд вынес приговор троим жителям региона, признанным виновными в диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). В декабре 2024 года 18-летний калининградец и двое 17-летних жителей Советска подожгли три вводно-распределительные базовые станции мобильных операторов, а также кабельную трассу на территории Калининграда, Гурьевского и Багратионовского районов.
Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил каждому из трёх фигурантов наказание в виде 7 лет лишения свободы. 18-летний осуждённый будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Двое несовершеннолетних (на момент совершения преступления им было по 17 лет) отправятся в воспитательную колонию.
Полученные от преступной деятельности 50 тысяч рублей конфискованы в доход государства.