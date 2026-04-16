В Челябинской области состоится фестиваль «Троицкая крепость»

Гости смогут увидеть вооружение погранслужбы ФСБ РФ и посетить мастер-классы по гончарному, кузнечному и столярному делу.

Фестиваль «Троицкая крепость: здесь начинается граница» пройдет 25−26 апреля в городе Троицке Челябинской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.

На территории воссозданной крепости прошлое пограничья встретится с современными технологиями. В ходе фестиваля будут организованы экскурсии «От крепости к купеческой столице», показ вооружения пограничной службы ФСБ РФ и работа расчета дронов, мастер-классы по гончарному, кузнечному и столярному делу. Кроме того, гости смогут увидеть работу кинолога и специалиста тактической медицины, а также посетить выступление группы «Пульс границы» и спектакль «Степная звезда».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.