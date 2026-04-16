Житель Ачинска избил подростка железной лопаткой для обуви

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае полицейские задержали мужчину, который напал на 13-летнего школьника. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел в Ачинске. Сначала сигнал о случившемся поступил в дежурную часть из больницы, куда доставили подростка, а затем туда же обратилась и его мать. Она рассказала, что сына избил неизвестный мужчина.
Полицейские довольно быстро установили личность нападавшего — им оказался местный житель 1973 года рождения, ранее уже имевший проблемы с законом. Его доставили в отдел для разбирательства.
По словам самого задержанного, причиной конфликта стал шум в подъезде. Мужчина решил «навести порядок», вышел к подросткам и прихватил с собой металлическую ложку для обуви — ею он и воспользовался в ходе конфликта.
Сейчас с ним работают сотрудники полиции, выясняются все детали произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.