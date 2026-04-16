В Никольске Пензенской области запустят иммерсивные экскурсии

Проект «Никольск 360°. Аудиогид с погружением» будут реализовывать в городе Никольске Пензенской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Средства на это были выделены по итогам конкурсного отбора, сообщили в администрации Никольского района.
Для реализации проекта будут приобретены стерео-радиосистемы. С их помощью будут проводить иммерсивные экскурсии с звуковыми эффектами полного погружения. Глава Никольского района Людмила Линина отметила, что во время прогулок участники смогут перемещаться из Никольска XVIII века в современность.
В прошлом году для улучшения туристической привлекательности района были установлены новые арт-объекты и городская система навигации. Кроме того, появилась архитектурная подсветка, обустроенная на фасадах учреждений культуры по улице Комсомольская.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.