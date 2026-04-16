22 многоэтажных дома поставили на учет в Воронежской области с начала года

Начальник отдела государственной регистрации прав на объекты долевого строительства Управления Росреестра по Воронежской области Мария Серикова уточнила, что по новым правилам, которые вступили в силу в 2026 году, застройщик может согласовать с конкретным дольщиком перенос срока передачи квартиры отдельно от других объектов в доме, но только после получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Кроме того, все уведомления можно направлять на электронную почту дольщика, что экономит время. И в-третьих, если есть споры о недостатках, акт осмотра составляется с участием специалиста.