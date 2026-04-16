В Екатеринбурге строители закроют путепровод на улице Исламова на три месяца

В Екатеринбурге строители закроют движение транспорта по путепроводу на улице Юрия Исламова с 23 апреля по 1 августа. Ограничения связаны с проведением ремонта на этой улице.
В связи с этим свои маршруты изменят автобусы № 06, 49 и 84.
— Маршрут № 06 в направлении остановки «Институт связи» будет следовать через пункты: Малогородская (Карасьеозерский — 2) — Новомосковский тракт — ТЦ Мега — Металлургов (разворот у ЖК Новый ВИЗ) — дублер улицы Металлургов — Викулова — Крауля, — сообщили в администрации Екатеринбурга.
На автобусы № 49 и 84, следующие от остановки «СТЦ Мега» проследуют по улицам Металлургов — Викулова и далее по маршрутам.
Кроме этого, утренние рейсы маршрута № 49, следующие от остановки «Ново-московский тракт» сохранятся. Последнее отправление от этой точки по рабочим дням будет осуществляться в 06:54, по выходным — в 06:49.