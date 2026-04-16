В Хабаровске откроют уникальный для Дальнего Востока рельсовый аттракцион

В Хабаровске в мае 2026 года откроется новый рельсовый аттракцион, аналогов которому нет на Дальнем Востоке. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным министерства туризма Хабаровского края, оборудование произведено компанией, входящей в число крупнейших мировых поставщиков аттракционов для тематических парков. Конструкция представляет собой состав с кабинами, который движется по рельсам, набирая скорость. В процессе движения кабины вращаются вокруг своей оси, создавая эффект кручения.
Аттракцион позиционируется как семейный и подходит для посетителей разного возраста. Подобные развлекательные объекты уже работают в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Хабаровск станет первым городом на Дальнем Востоке, где появится данный вид аттракциона.
Высота конструкции в Хабаровске составит 6 метров, тогда как стандартная высота аналогичных аттракционов в России — 3 метра. Испытать новый объект посетители смогут в мае.
