Исторический дом ученых в Сарове пустят с молотка за 279 тысяч рублей

В Сарове на продажу выставили двухэтажное здание на улице Давиденко, 5 — объект культурного наследия, где в разные годы жили руководители и ведущие ученые ядерного центра. Начальная цена лота — всего 279 тысяч рублей. Информация об аукционе размещена на портале «Торги России».
Дом площадью 270,8 «квадрата» расположен на берегу реки Сатис. С 1947 по 1989 годы здесь жили выдающиеся фигуры отечественной науки — Павел Зернов, Анатолий Александров, Борис Музруков и Евгений Негин, стоявшие у истоков развития РФЯЦ-ВНИИЭФ. Сегодня здание включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.
Исторический дом ученых в Сарове выставили на торги.
Торги проходят в формате электронного аукциона. Заявки принимаются с 15 апреля по 19 мая, сами торги назначены на 22 мая. Шаг аукциона составляет 50 тысяч рублей. Организатором выступает министерство имущественных отношений Нижегородской области.
При этом будущему собственнику придется вложить в восстановление здания баснословную сумму — по предварительным оценкам, стоимость работ достигает 81,7 млн рублей. Из них около 4 млн уйдет на проектно-сметную документацию и историко-культурную экспертизу, а более 77 млн — непосредственно на реставрацию.
Объект культурного наследия продают через электронный аукцион.
Состояние дома сейчас оценивается как крайне неудовлетворительное: здание не ремонтировалось более десяти лет, пережило несколько пожаров и фактически пришло в упадок. В 2023 году власти инициировали процедуру изъятия объекта у прежнего владельца из-за ненадлежащего содержания. Теперь памятнику ищут нового хозяина, готового вернуть ему исторический облик.