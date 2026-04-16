Житель Немана зарезал знакомого во время застолья в посёлке Артёмовка

отношении 34-летнего ранее судимого жителя Немана. Его обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, 22 декабря 2025 года обвиняемый находился в гостях у одного из жителей посёлка Артёмовка Неманского района. Во время распития спиртного, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с одним из участников застолья. В ходе конфликта мужчина схватил нож и ударил 41-летнего оппонента в живот.
Потерпевшего доставили в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную квалифицированную помощь, 31 декабря 2025 года он скончался от полученного ранения.
На время предварительного следствия обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие собрало достаточную доказательную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в Неманский городской суд.
Руководитель Советского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области Николай Дерябин отметил, что, согласно статье 63 УК РФ, совершение преступления в состоянии опьянения может быть признано судом обстоятельством, отягчающим наказание. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.