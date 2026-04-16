Нижегородская область вошла в пятёрку регионов по производству яиц и молока

По итогам 2025 года регион нарастил производство яиц до 1,3 млрд штук.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов ПФО по производству яиц и молока. К таким выводам пришли в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

По итогам 2025 года регион нарастил производство яиц до 1,3 млрд штук. Рост за год составил 3,1%. В целом по ПФО объём достиг 12,8 млрд штук, что более четверти всего производства в стране.

Как отметил управляющий директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Литяйкин, для устойчивого роста важны проекты обновления оборудования и инфраструктуры.

Объём производства молока в Нижегородской области по итогам 2025 года составил 739,1 тысячу тонн. В целом по округу производство молока превысило 11 млн тонн — это почти треть общероссийского объёма.

По словам Олега Литяйкина, прирост идёт активнее там, где модернизируются фермы и повышается продуктивность стада.