В Красноярском крае трое школьников разгромили сельское кладбище

В Минусинском округе сотрудники полиции проводят проверку по факту повреждения могил на кладбище в поселке Топольки.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Топольки Минусинского округа трое школьников — младшему девять лет, а двоим по 11 — повредили несколько могил на кладбище. Как сообщили в МВД Красноярского края, юных вандалов уже нашли — с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

После установления размера ущерба родителям школьников предстоит возместить его потерпевшей стороне. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Кроме того, в отношении родителей сотрудник составил административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Решается вопрос о постановке детей на профилактический учет.