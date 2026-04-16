В Красноярском крае трое школьников разгромили сельское кладбище

В поселке Топольки Минусинского округа трое школьников — младшему девять лет, а двоим по 11 — повредили несколько могил на кладбище. Как сообщили в МВД Красноярского края, юных вандалов уже нашли — с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних.
После установления размера ущерба родителям школьников предстоит возместить его потерпевшей стороне. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
Кроме того, в отношении родителей сотрудник составил административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Решается вопрос о постановке детей на профилактический учет.