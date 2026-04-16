В ЦБ объяснили, обменяют ли в банке половину купюры

Эксперт Банка России Лариса Казакевич объяснила, можно ли обменять на целую купюру банкноту, от которой осталась только половина.
Как пишет «Вслух.ру» со ссылкой на специалиста, при несильных повреждениях — небольшие надрывы, проколы, загрязнения, пятна от краски или посторонние надписи — деньги остаются платежеспособными. Ими можно расплачиваться в магазине.
Если купюра серьезно обгорела, попала в кислоту, размокла или потеряла часть фрагментов, тогда нужно идти в банк. Быть его клиентом необязательно.
Главное условие: на купюре должны сохраняться серийный номер, номинал и другие обязательные элементы. Если от банкноты осталось меньше 55%, ее уже не примут — таким образом работает защита от мошенников, которые могут разорвать одну купюру и получить две.
Если банкнота вызывает сомнения, банк примет ее и отправит на дополнительную экспертизу в Банк России. Придется подождать официального заключения. Плату за обмен и экспертизу не берут, а замену производят без ограничения суммы.
Фото на главной: freepik.com.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.