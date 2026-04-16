В Москве состоялась конференция по развитию медицинского бизнеса

Конференция «Прибыльная частная клиника: управление, структура и технологии роста» прошла 8 апреля в Москве в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Участники узнали, как увеличить прибыль частной медицинской организации, повысить количество клиентов, которые обращаются вновь, и использовать бесплатные инструменты для продвижения. Кроме того, для предпринимателей состоялся интерактив по анализу сайта, привлекающего посетителей. Деловую программу открыло выступление создателя международной франшизы многопрофильных клиник Татьяны Тищенко. Она объяснила, как выстроить организационную структуру в медицинском бизнесе.
Финансовый директор и бизнес-тренер Татьяна Жукова помогла разобраться, какая финансовая модель приносит частной клинике больше прибыли. Она познакомила предпринимателей со сценариями ее увеличения, показателями, которые необходимо отслеживать, и самой эффективной системой оплаты труда врачей. Кроме того, эксперты поделились, как повысить выручку минимум в два раза, рассчитать идеальный средний чек, увеличить число записей на прием, поднять уровень эффективности персонала и лояльность пациентов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.