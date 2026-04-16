В Беларуси бактерии будут очищать землю возле заправок от остатков топлива. Подробности сообщает «Мiнская праўда».
Речь идет про биосурфактанты или экологически безопасные поверхностно-активные вещества, которые вырабатываются микроорганизмами.
— Биосурфактанты снижают вязкость нефти, превращая ее в эмульсию более доступную для микроорганизмов-деструкторов нефти. За счет этого скорость восстановления нефтезагрязненной почвы возрастает в несколько раз, — обращает внимание заведующий лабораторией природоохранных биотехнологий Института микробиологии Национальной академии наук Елена Глушень.
Очистка вместо трех месяцев может занять всего один-полтора. По словам специалиста, главное применение биосуфактантов- экология и защита окружающей среды.
— Например, где-то разлилась нефть, масла, либо поступило много жиров в очистные сооружения. Эта технология может быть использована на заправках, нефтедобывающих, нефтетранспортных предприятиях, — заметила Глушень.
Она добавила, что на основе указанных микроорганизмов, которые могут вырабатывать биосурфактанты, был разработан ряд препаратов. Некоторые из них уже применяются. Они предназначены для очистки сточных вод, высоким содержанием жиров и нефтепродуктов.
По слова Елены Глушень, в стране вместе с ОАО «Гомельтранснефть Дружба» проходят опытно-промышленные испытания технологии ускоренной ремедиации нефтезагрязненных почв биопрепаратами комплексного действия с использованием биосурфактантов.
