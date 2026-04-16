В Калининградской области зарплаты на удалёнке за пять лет выросли почти в полтора раза — аналитики

В первом квартале 2026 года работодатели региона открыли более 600 вакансий с удалённым форматом работы — примерно столько же, сколько и пять лет назад. При этом доход на таких позициях заметно вырос: если в 2021 году медианная зарплата составляла 40,4 тысячи рублей, то к началу 2026-го она достигла 60,4 тысячи.