Красноярским бизнесменам рассказали, как вытащить компанию из долговой ямы

Эксперты юридической компании «Кочеулов и партнеры» разъяснили красноярским предпринимателям ключевые аспекты банкротства юрлиц. Оказалось, что процедура не всегда ведет к закрытию бизнеса и может стать инструментом финансового оздоровления компании.
Признание компании банкротом через арбитражный суд официально фиксирует ее неспособность рассчитаться с кредиторами и по обязательным платежам. Однако, вопреки расхожему мнению, это не приговор, а шанс реструктуризировать долги и восстановить платежеспособность. Помощь на всех этапах процесса может оказать юридическая компания, специалисты которой существенно снизят риски для собственников и руководителей в виде дополнительных финансовых потерь.
Процедура состоит из нескольких этапов:
Наблюдение. После принятия заявления судом этот этап длится до семи месяцев; Финансовое оздоровление. Если есть реальный шанс спасти компанию, вводится этап сроком до двух лет. Управление переходит к административному управляющему, а бизнес работает по графику погашения долгов; Внешнее управление. Если оздоровление не помогло, назначается внешний управляющий (сроком до 18 месяцев с возможностью продления на полгода). Руководство отстраняется, а управляющий внедряет антикризисные меры; Конкурсное производство. Финальная стадия — признание банкротства. Конкурсный управляющий проводит инвентаризацию, оценивает и продает имущество, а вырученные средства распределяет между кредиторами по очередности.
На любом этапе стороны могут заключить мировое соглашение, которое ведет к прекращению дела о банкротстве. Каждая стадия требует тщательной подготовки и соблюдения процессуальных норм. Ключевую поддержку здесь может оказать арбитражный юрист, защищающий интересы клиента.
«Если будет доказано, что к банкротству привели действия или бездействия со стороны руководителей, они будут должны лично покрыть долги компании. Подозрительные сделки, проведенные за последние три года, могут быть признаны недействительными, а имущество возвращено в конкурсную массу. Кроме того, возможно возбуждение уголовного дела при выявлении признаков преднамеренного или фиктивного банкротства», — предупредили предпринимателей о рисках эксперты компании «Кочеулов и партнеры».
Таким образом, процедура банкротства юридического лица может стать своеобразным инструментом для защиты интересов собственников бизнеса и спровоцировать новый виток в развитии его компании. Участие профессиональной юридической компании на ранних стадиях позволит избежать критических ошибок, а помощь арбитражного юриста непосредственно в ходе судебных разбирательств защитит права и интересы клиента.
