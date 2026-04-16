25-метровый въездной знак с «янтарным» стеклом установят в Калининграде к 1 октября

Источник: Янтарный край

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что на въезде в город со стороны улицы Невского начали монтировать новый въездной знак. Подрядчик уже подготовил съезд, заканчивает установку свай и приступает к заливке фундаментной плиты.

В мае из Санкт-Петербурга привезут металлоконструкции. После их монтажа специалисты займутся декоративными элементами. Главное украшение — жёлтый эрклез, материал из кускового стекла, который имитирует янтарь. Это прямая отсылка к главному природному бренду региона.

Готовая конструкция достигнет высоты 25,2 метра. Проект предусматривает комплексную подсветку — знак будет заметен и днём, и ночью. Завершить все работы подрядчик обязан к 1 октября 2026 года.