Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде заявили о подешевевших турах на юг и в азиатские страны. Но тургагенты говорят об обратном

О снижении цен на отдых в некоторых странах Юго-Восточной Азии, а также на юге России за две недели до начала майских праздников заявили в Волгоградстате.

По информации ведомства, поездки в азиатские страны подешевели более чем на 8%. Стоимость отдыха на черноморских курортах снизилась на 5%. Накануне «горячего» сезона стало доступнее проживание в отелях разного класса, в пансионатах и хостелах.

Волгоградские турагенты в свою очередь заявляют, что незначительные снижения цен не влияют на общую рыночную ситуацию.

— Цены на отдых держатся на прежнем уровне и даже повышаются, — отмечает представитель компании «ВолгоградТУР» Светлана Курьянова. — Честно говоря, тенденций к их снижению сейчас и нет. На мой взгляд, с каждым годом динамика, напротив, будет становиться все хуже. Это связано в первую очередь с ограниченным количеством направлений, которые мы можем предложить горожанам, а также с числом самолетов.

Накануне майских праздников многие туристы решили повременить с покупкой зарубежных туров. А вот отдых в России пользуется у волгоградцев большим спросом. На длинные выходные горожане готовы сорваться на Кавказ или на побережье Черного моря. Своей популярности в глазах туристов не теряют и тихие городки Белоруссии.