Нижегородцам напомнили о бесплатной прививке от энцефалита

В рамках программы иммунизации против клещевого энцефалита, финансирование осуществляется из региональных бюджетов, но только при условии получения соответствующего одобрения от главного санитарного врача региона или его заместителя. Если же такое решение не принято, процедура вакцинации доступна на платной основе, как сообщили в ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения России.
Ведомство разъяснило, что прививка от клещевого вирусного энцефалита включена в перечень обязательных прививок, осуществляемых по эпидемическим показаниям. Рекомендована к проведению для жителей регионов с высоким уровнем распространенности данного заболевания, а также для тех, кто собирается посетить такие зоны.
Кроме того, вакцинация рекомендована определенным профессиональным группам. К ним относятся сотрудники предприятий лесозаготовительной и аграрной промышленности, геологи и другие специалисты, чьи служебные обязанности сопряжены с повышенным риском инфицирования.
Ранее 69 жителей Нижегородской области укусили клещи с начала 2026 года.