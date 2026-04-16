В Красноярске осудили еще двоих участников ОПГ «Яриковские»

В краевом центре суд вынес приговор двоим участникам «банды Малиновского» за нападение у одного из фитнес-центров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. Напомним, зимой 2023 года несколько участников организованной преступной группы «Яриковские» напали и избили двоих мужчин, выходящих из спортзала. Причиной конфликта стала переписка одного из пострадавших в соцсетях с супругой приближенного Малиновского. Второй мужчина просто «попал под раздачу». Злоумышленники свою вину не признали. Один из них долгое время скрывался от следствия за границей, по требованию генпрокуратуры России его экстрадировали из королевства Таиланд и заключили под стражу. Одного из мужчин приговорили к 3 годам колонии общего режима, второго к двум годам лишения свободы условно. Из числа их сообщников 8 уже осуждены, двое ждут суда, а один находится в розыске.