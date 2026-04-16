На портале «Узнай Москву» появился маршрут, посвященный космонавтике

Маршрут, посвященный Юрию Гагарину, летчикам-космонавтам из первого отряда и выдающимся советским ученым, опубликовали на портале «Узнай Москву». Развитие таких цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Для удобства пользователей все точки маршрута отмечены на интерактивной карте. О каждом объекте можно узнать подробнее, перейдя по встроенной ссылке на его страницу. Прогулка начинается у Петровского путевого дворца на Ленинградском проспекте. С 1920-х годов там располагалась Академия имени Н. Е. Жуковского — до 1940 года единственный авиационный вуз страны. Еще одна точка маршрута — Мемориальный дом-музей академика С. П. Королева.
Прогулку можно продолжить в московском Музее космонавтики. Там в том числе хранится технологический дубликат скафандра, в котором космонавты первого отряда тренировались на Земле. Завершится маршрут в павильоне «Космос» на ВДНХ. Там можно увидеть полноразмерный макет космического корабля «Восток» — копию аппарата, на котором Юрий Гагарин совершил свой полет.
