ИИ поможет «Норникелю» создавать новые палладиевые технологии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Одной из главных задач нового Центра палладиевых технологий «Норникеля», который открылся в научно-технологической долине МГУ «Воробьевы горы», станет создание новых материалов и сплавов с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил директор центра Дмитрий Изотов, представляя возможности центра.
«Программа называется “Сто палладиевых патентов”. Задача — вывести продукты для ста разных отраслей промышленности. Мы запускаем порядка 10−15 проектов новых материалов в год. Важной задачей для нас является реализовать потенциал искусственного интеллекта, который появляется в связи с развитием новых генеративных моделей. Мы сопровождаем процесс на всем жизненном цикле — от формирования идеи до внедрения технологии на больших зарубежных производствах. У нас ориентир, что новая технология встает в промышленную эксплуатацию уже на третий год после формирования идеи на разработку», — сказал Изотов.
По словам руководителя направления исследования и разработки Центра палладиевых технологий Сергея Салтыкова, возможности ИИ в материаловедении пока не достигли такого уровня развития, который существует в создании новых лекарств и медицине. Дело в том, что количество факторов, влияющих на формирование нового сплава, огромно, и пока еще нет каких-то достоверных моделей, которые бы могли сгенерировать новый материал с определенными свойствами.
«Но мы прекрасно понимаем, что этот день недалек, потому что возможности ИИ и вычислительные мощности растут с каждым днем. Поэтому понимаем, что обязательно придет момент, когда ИИ начнет генерировать новые материалы. И мы встраиваем возможности ИИ в наш процесс разработки на всех его этапах. В будущем на основе сгенерированных материалов ИИ должен составить наиболее оптимальную матрицу планирования и экспериментов, которые в максимально короткие сроки позволят эти свойства проверить, скорректировать и получить материал. И в будущем — это автоматизация лаборатории, которая на базе сгенерированного плана ИИ будет проводить синтез и аттестацию», — отметил Салтыков.