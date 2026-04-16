Минсельхозпрод: белорусы чаще покупают полуфабрикаты и готовые продукты, а не сырое мясо

Министерство сельского хозяйства и продовольствия отметило, что белорусы чаще покупают полуфабрикаты и готовые продукты, а не сырое мясо. Начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Ксении Мелешко цитирует Sputnik.by.
По ее словам, белорусы выбирают в магазинах мясные полуфабрикаты:
«То есть те продукты, которые пришел и приготовил. Конечно же, спрос на такие фабрикаты растет».
А причину такого распределения предпочтений представительница Минсельхозпрода связывает с большой занятостью людей.
Кстати, Ксения Мелешко добавила, что Беларусь самообеспечена мясом на 140%. Не удивительно, что экспорт такой продукции за пять лет вырос в 1,4 раза. Основной покупатель белорусского мяса — Россия. А на перспективном китайском рынке есть спрос на охлажденную говядину.
Также белорусские ученые создали мясорастительный аналог рыбы, который не уступает по пищевой ценности настоящей.
Кстати, кардиолог сказал, что белорусы едят меньше четырех порций в день этих продуктов, а должны — восемь.
