Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам напомнили о бесплатной вакцинации от энцефалита

Она рекомендована тем, кто собирается посетить регионы, где распространено это заболевание.

Источник: Живем в Нижнем

Жителям Нижегородской области напомнили, кто имеет право на бесплатную вакцинацию против клещевого энцефалита. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав России.

Как уточнили в министерстве, вакцина от энцефалита входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Она рекомендована тем, кто проживает в эндемичных регионах, или гражданам, которые собираются посетить данные территории. Кроме того, ее советуют делать представителям отдельных профессий.

Прививки проводятся за счет средств конкретного региона. Вакцинация возможна только в случае издания соответствующего постановления главным государственным санитарным врачом субъекта или его заместителем.

В других случаях гражданам рекомендуют обращаться в медицинские организации с лицензией для платной прививки.

Ранее мы писали, что 69 жителей Нижегородской области пострадали от уксусов клещей.