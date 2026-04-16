Нижегородцам напомнили о бесплатной вакцинации от энцефалита

Жителям Нижегородской области напомнили, кто имеет право на бесплатную вакцинацию против клещевого энцефалита. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав России.
Как уточнили в министерстве, вакцина от энцефалита входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Она рекомендована тем, кто проживает в эндемичных регионах, или гражданам, которые собираются посетить данные территории. Кроме того, ее советуют делать представителям отдельных профессий.
Прививки проводятся за счет средств конкретного региона. Вакцинация возможна только в случае издания соответствующего постановления главным государственным санитарным врачом субъекта или его заместителем.
В других случаях гражданам рекомендуют обращаться в медицинские организации с лицензией для платной прививки.
Ранее мы писали, что 69 жителей Нижегородской области пострадали от уксусов клещей.