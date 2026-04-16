В Челябинской области до вечера 17 апреля ввели режим НМУ

В Челябинской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий до вечера 17 апреля. Об этом сообщили в Минэкологии региона.
По данным Челябинского ЦГМС, ограничение действует до 19 часов на территории большинства городских и сельских поселений, за исключением юго-востока и юго-запада региона — в Локомотивном, Троицке, Магнитогорске, а также в Брединском, Варненском, Чесменском, Карталинском, Троицком, Верхнеуральском, Кизильском, Нагайбакском и Агаповском округах.
Министерство экологии ведет круглосуточный мониторинг качества воздуха на стационарных постах и передвижными лабораториями. Задать вопросы о состоянии атмосферного воздуха можно через платформу обратной связи на портале Госуслуг или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе».