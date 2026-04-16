В Нижегородской области состоялась инженерная смена для школьников

Инженерная смена Каникулярной лицейской академии для детей («КЛАД») прошла на базе отдыха «Изумрудное» в Нижегородской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Профильная смена была посвящена проектной деятельности и основам инженерных технологий. Школьники не только слушали лекции, но и посещали мастер-классы и решали реальные технические задачи под руководством специалистов из судостроительного завода «Красное Сормово» и конструкторского бюро им. Р. Е. Алексеева.
«Ребята на практике примерили роль инженеров, исследователей и изобретателей. Они видят, как школьные знания по физике и математике превращаются в действующие модели. В будущем именно эти подростки придут в высокотехнологичные лаборатории, конструкторские бюро и на производства — уже не новичками, а молодыми специалистами с горящими глазами и реальным опытом за плечами», — отметила директор лицея № 82 Нина Говорова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.