Жители Петербурга могут помочь жабам в миграции в Сестрорецке

Амфибии Петербурга скоро начнут весеннюю миграцию: ежегодно они преодолевают путь из лесов к берегам Сестрорецкого разлива, чтобы дать жизнь новому поколению. Жабам нужна помощь горожан, сообщили в комитете по природопользованию 16 апреля.

Волонтеры акции «Дорогу амфибиям!» должны будут помочь лягушкам в Сестрорецке и посчитать спасенных животных.

Мы ищем ответственных и неравнодушных людей старше 18 лет, готовых посвятить свое время доброму делу. Помощь требуется в дневные часы как в будни, так и в выходные.

Комитет по природопользованию

Если вы не являетесь участником акции, не пытайтесь помогать амфибиям самостоятельно. Неправильные действия могут навредить им. Чтобы попасть в команду, заполните анкету по ссылке.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленинградском зоопарке открыли сбор дорожных конусов для крупных хищников.