Жители Петербурга могут помочь жабам в миграции в Сестрорецке

Волонтеры акции «Дорогу амфибиям!» должны будут помочь лягушкам в Сестрорецке и посчитать спасенных животных.
Мы ищем ответственных и неравнодушных людей старше 18 лет, готовых посвятить свое время доброму делу. Помощь требуется в дневные часы как в будни, так и в выходные.
Если вы не являетесь участником акции, не пытайтесь помогать амфибиям самостоятельно. Неправильные действия могут навредить им. Чтобы попасть в команду, заполните анкету по ссылке.
