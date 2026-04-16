28 тысяч детей отдохнут в нижегородских лагерях в летние каникулы

В лагерях Нижнего Новгорода продолжается подготовка к летним каникулам. В сумме в муниципальных и пришкольных лагерях города отдохнут 28 тысяч детей. Об этом рассказал мэр города Юрий Шалабаев в соцсетях.
В нижегородских лагерях обновляют спальные корпуса, пищеблоки, а также устанавливают новые спортплощадки и тренажеры для воркаута. Кроме того, проводится ремонт хозяйственных и медицинских помещений, уличных дорожек. Будут заменены системы освещения и безопасности, мебель и оборудование. В мае пройдет аккарицидная обработка территорий.
В течение 41 смены в муниципальных лагерях отдохнут почти 7,5 тысяч детей. В том числе в «Александровке» впервые откроется палаточный лагерь. В «Лесном» пройдут пять инклюзивных смен, а также откроется Центр развития и творчества. Там расположатся музей, сенсорная комната, кабинет логопеда и психолога, комната психологической разгрузки, видеозал, студия звукозаписи и другое.
В пришкольных лагерях города запланировано 219 смен для более 20,5 тысяч ребят. Впервые откроется лагерь «ТехноСтарт» на базе филиала Дворца имени В. П. Чкалова на улице Композитора Касьянова.
