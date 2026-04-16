28 тысяч детей отдохнут в нижегородских лагерях в летние каникулы

В течение 41 смены в муниципальных лагерях отдохнут почти 7,5 тысяч детей. В том числе в «Александровке» впервые откроется палаточный лагерь. В «Лесном» пройдут пять инклюзивных смен, а также откроется Центр развития и творчества. Там расположатся музей, сенсорная комната, кабинет логопеда и психолога, комната психологической разгрузки, видеозал, студия звукозаписи и другое.