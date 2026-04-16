В Нижнем Новгороде стартовал научно-популярный фестиваль «Нейрофест»

Научно-популярный фестиваль «Нейрофест» проходит с 15 по 18 апреля в Нижнем Новгороде в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В первый день директор центра биоэлектрических интерфейсов Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Алексей Осадчий расскажет, из чего состоит мозг, как он функционирует и каким образом современные технологии позволяют подсматривать за его работой и изменять ее. 16 апреля зрителей ждет интерактивное шоу «Научная интуиция», в котором научные выступления соединяются с игровой механикой. Гостям предстоит не только слушать лекции, но и угадывать, чем занимаются ученые за пределами лабораторий, сопоставляя факты, детали и собственные предположения.
Третий день фестиваля будет посвящен интеллектуальной игре «Своя игра». Вопросы будут связаны с нейронаукой, технологиями и современными научными представлениями о мозге. Завершится «Нейрофест» серией экскурсий в научные лаборатории, где участники смогут увидеть, как проходят реальные исследования: от регистрации физиологических реакций до работы с биоматериалами и изучения генетики развития мозга.
