Радоница не будет выходным днем в Нижегородской области в 2026 году

Дополнительные выходные дни, связанные с Радоницей, ввели в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Брянской, Иркутской, Саратовской и Пензенской областях. К празднованию Дня поминовения усопших также присоединятся жители Кабардино-Балкарской Республики и Адыгеи. Нижегородская область в этот список не вошла.