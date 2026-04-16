Радоница не будет выходным днем в Нижегородской области в 2026 году

В Нижегородской области вторник, 21 апреля, не станет праздничным днем, несмотря на то, что православные христиане будут отмечать Радоницу — день особого поминания ушедших из жизни. Эту информацию сообщили в РИА «Новости» со ссылкой на эксперта президентской академии РАНХиГС Татьяну Подольскую.
Традиционно Радоница выпадает на девятый день после Пасхи. Федеральные законы наделяют региональные органы власти правом устанавливать дополнительные выходные в честь религиозных праздников, однако такое решение принимается исключительно по запросам религиозных общин.
Дополнительные выходные дни, связанные с Радоницей, ввели в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Брянской, Иркутской, Саратовской и Пензенской областях. К празднованию Дня поминовения усопших также присоединятся жители Кабардино-Балкарской Республики и Адыгеи. Нижегородская область в этот список не вошла.
Ранее иностранные блогеры отметили Пасху в Нижнем Новгороде.