Экс-замгубернатора Кубани останется под стражей до июня

Согласно материалам следствия, в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику помочь в том, чтобы земельный участок в Динском районе был переведен из категории промзоны в земли среднеэтажной застройки для дальнейшего возведения на нем многоквартирных жилых домов. За эту услугу бывший вице-губернатор попросил денежное вознаграждение, однако обязательств не исполнил, похитив при этом 15 млн руб., которые были переведены на счет подконтрольного ему Первореченского спортивного клуба.