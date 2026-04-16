Экс-замгубернатора Кубани останется под стражей до июня

Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на арест на время предварительного следствия экс-заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«Краснодарский краевой суд рассмотрел материалы по апелляционной жалобе на постановление Ленинского районного суда Краснодара, которым в отношении Андрея Коробки, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Краснодарским краевым судом жалоба оставлена без удовлетворения», — сказано в сообщении.
Срок содержания под стражей установлен на два месяца, до 6 июня 2026 года.
Коробку обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Суть претензий сводится к нелегальной деятельности экс-замгубернатора и депутатов краевого заксобрания, которые были бенефициарами девелоперских компаний. 7 апреля Ленинский районный суд Краснодара отправил Коробку в СИЗО на два месяца, а также арестовал его имущество.
Согласно материалам следствия, в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику помочь в том, чтобы земельный участок в Динском районе был переведен из категории промзоны в земли среднеэтажной застройки для дальнейшего возведения на нем многоквартирных жилых домов. За эту услугу бывший вице-губернатор попросил денежное вознаграждение, однако обязательств не исполнил, похитив при этом 15 млн руб., которые были переведены на счет подконтрольного ему Первореченского спортивного клуба.
