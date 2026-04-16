Льгота на оплату ЖКУ в Прикамье сохранится до конца 2029 года

Пониженные расходы на оплату коммуналки останутся для льготных категорий граждан.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае продлят льготу на оплату ЖКУ до 31 декабря 2029 года. Депутаты регионального заксобрания приняли соответствующий законопроект в первом чтении, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Инициатива фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призвана сохранить пониженный стандарт допустимой доли расходов на оплату жилищно коммунальных услуг — 18% для льготных категорий граждан вместо базовых 22%.

Воспользоваться льготой могут одинокие родители с детьми, одиноко проживающие неработающие пенсионеры, семьи из неработающих пенсионеров, пенсионеры со стажем в угольной отрасли от 10 лет (в Гремячинском, Губахинском, Кизеловском и Чусовском округах), труженики тыла и лица, награжденные за труд в годы ВОВ.

Также планируется продлить действие стандарта нормативной площади жилья для расчета субсидии на ЖКУ. Льгота коснется одиноко проживающих пенсионеров без права на соцподдержку по оплате коммунальных услуг, а также семей из двух таких пенсионеров.

