SHOT: военблогер и летчик Земцов не покончил с собой, а сбежал из части

Автор Telegram-канала «Воевода вещает», летчик Алексей Земцов, мог покончить с собой на фоне обвинений в дискредитации ВС РФ и личных проблем, сообщил военблогер Борис Рожин. Накануне Земцов опубликовал предсмертные видео, в которых заявил, что не может жить с позором, и связал происходящее с давлением военного руководства. Официального подтверждения данных о его смерти нет. Некоторые его коллеги надеются, что он жив. Канал SHOT утверждает, что суицида не было, а Земцов самовольно покинул часть и теперь его ищут.