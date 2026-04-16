Юные вандалы устроили погром на кладбище в Топольках

Сотрудники полиции проводят проверку по факту повреждения могил на кладбище в Минусинском округе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестные повредили могилы в поселке Топольки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что к повреждению надгробий причастны трое школьников. Младшему из них 9 лет, еще двоим — по 11.
В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В дальнейшем по ходатайству полицейских материал будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
«После принятия решения комиссией сотрудниками ПДН будет решен вопрос о постановке школьников на профилактический учет. Родителям несовершеннолетних предстоит возместить ущерб потерпевшей стороне», — пояснили в стражи правопорядка.
В отношении родителей несовершеннолетних полицейскими зарегистрировано два материала по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
