В воронежской мэрии назначили двух новых руководителей управлений

В администрации Воронежа очередные кадровые изменения. С 16 апреля должность руководителя управления дорожного хозяйства заняла Мария Фомина. Она выпускница Воронежского архитектурно-строительного университета по специальности «Городское строительство и хозяйство». Также имеет диплом ВГУ по направлению «Государственное и муниципальное управление». В муниципальной системе на различных должностях работает с 2002 года.