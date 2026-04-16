В воронежской мэрии назначили двух новых руководителей управлений

В администрации Воронежа очередные кадровые изменения. С 16 апреля должность руководителя управления дорожного хозяйства заняла Мария Фомина. Она выпускница Воронежского архитектурно-строительного университета по специальности «Городское строительство и хозяйство». Также имеет диплом ВГУ по направлению «Государственное и муниципальное управление». В муниципальной системе на различных должностях работает с 2002 года.
А управление по работе с обращениями граждан возглавила Наталья Щербакова. Она работает в мэрии с 2008 года. Предшественницей Натальи Щербаковой на посту главы управления была Лидия Шакалова, вышедшая на пенсию.
