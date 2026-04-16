Россия впервые столкнулась с нехваткой рабочей силы — Набиуллина

Глава ЦБ назвала дефицит кадров новой реальностью для властей и бизнеса.

Источник: Клопс.ru

Российская экономика впервые в новейшей истории живёт в условиях острой нехватки рабочей силы. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, её слова «Коммерсант» приводит в четверг, 16 апреля.

По словам руководителя Банка России, прежде высокие ставки были реакцией на временное ухудшение внешних условий, и затем регулятор довольно быстро переходил к их снижению. Теперь же новой реальностью как для государства, так и для компаний стал дефицит кадров. Поэтому, отметила она, длительная жёсткость денежно-кредитной политики многим может казаться непривычной.

Сейчас у нас ухудшение внешних условий, можно сказать, почти на постоянной основе — это и по экспорту, и по импорту. Безработица — два процента.

Именно это и то, что инфляция к началу прошлого года разогналась до десяти процентов, — это и есть свидетельство перегрева экономики. Не высокие темпы роста, а именно вот эти факторы, которые характеризуют состояние экономики", — подытожила Набиуллина.

В 2025 году национальные статистические службы сообщали, что в России зафиксирован самый низкий уровень безработицы среди стран G20.

Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
