В центре Красноярска начался второй этап благоустройства улиц

16 апреля в центре Красноярска стартовал второй этап благоустройства улиц: работы начались на Диктатуры Пролетариата около дома № 28. В социальных сетях мэр Сергей Верещагин сообщил, что этот участок сделают в первую очередь, чтобы дать возможность скорее приступить к ремонту фасада здания.
Бригады будут работать локально — максимум поквартально по одной стороне улицы. Таким образом, у пешеходов будет возможность обойти перекопанные участки. Кроме того, в исторической части города ресурсники меняют сети.
В списке работ: замена брусчатки, освещения (провода спрячут под землю) и озеленение территории. На Диктатуры Пролетариата появится велодорожка.
В 2026 году планируется преобразить три улицы, в том числе Кирова и Сурикова.
