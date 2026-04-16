В центре Красноярска начался второй этап благоустройства улиц

16 апреля в центре Красноярска стартовал второй этап благоустройства улиц: работы начались на Диктатуры Пролетариата около дома № 28. В социальных сетях мэр Сергей Верещагин сообщил, что этот участок сделают в первую очередь, чтобы дать возможность скорее приступить к ремонту фасада здания.