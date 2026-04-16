В центре Красноярска начался второй этап благоустройства улиц

Работы начались на Диктатуры Пролетариата в районе дома № 28.

Источник: Комсомольская правда

16 апреля в центре Красноярска стартовал второй этап благоустройства улиц: работы начались на Диктатуры Пролетариата около дома № 28. В социальных сетях мэр Сергей Верещагин сообщил, что этот участок сделают в первую очередь, чтобы дать возможность скорее приступить к ремонту фасада здания.

Бригады будут работать локально — максимум поквартально по одной стороне улицы. Таким образом, у пешеходов будет возможность обойти перекопанные участки. Кроме того, в исторической части города ресурсники меняют сети.

В списке работ: замена брусчатки, освещения (провода спрячут под землю) и озеленение территории. На Диктатуры Пролетариата появится велодорожка.

В 2026 году планируется преобразить три улицы, в том числе Кирова и Сурикова.

Ранее мы писали, что дорога к селу Красный Завод Боготольского муниципального округа освободилась от воды.