Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе прошла конференция по реабилитации после инсульта

Особое внимание было уделено вопросам профилактики и терапии болевого синдрома.

Источник: Национальные проекты России

Научно-практическая конференция «Коррекция постинсультных нарушений на всех этапах медицинской реабилитации. Постинсультный болевой синдром: методы профилактики и терапии» состоялась в Уфе по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.

На мероприятии ведущие специалисты подробно рассмотрели принципы и цели физической реабилитации пациентов после инсульта на различных этапах восстановления. Также они обсудили интеграцию фармакотерапии и реабилитационных методик для достижения лучших результатов.

Особое внимание было уделено вопросам профилактики и терапии постинсультного болевого синдрома. Участники конференции не только изучили теоретические аспекты, но и наглядно ознакомились с работой по реабилитации пациента, страдающего болевым синдромом.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.