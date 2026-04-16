В Уфе прошла конференция по реабилитации после инсульта

Научно-практическая конференция «Коррекция постинсультных нарушений на всех этапах медицинской реабилитации. Постинсультный болевой синдром: методы профилактики и терапии» состоялась в Уфе по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.
На мероприятии ведущие специалисты подробно рассмотрели принципы и цели физической реабилитации пациентов после инсульта на различных этапах восстановления. Также они обсудили интеграцию фармакотерапии и реабилитационных методик для достижения лучших результатов.
Особое внимание было уделено вопросам профилактики и терапии постинсультного болевого синдрома. Участники конференции не только изучили теоретические аспекты, но и наглядно ознакомились с работой по реабилитации пациента, страдающего болевым синдромом.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.