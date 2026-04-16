Открылась новая станция МЦД-1 «Москва-Сити»

На сегодняшний день работы на новой станции продолжаются, открыты еще не все переходы. Московские власти о запуске станции пока не отчитывались. Ожидается, что официально о старте работы нового вокзала объявят позже — возможно, во время визита мэра.
«Московский городской вокзал “Москва-Сити” станет одним из самых современных в столице, — говорил в 2025 году заммэра Максим Ликсутов (цитата по mos.ru). — Благодаря созданию единого транспортного узла, включающего МЦК, МЦД-1, МЦД-4 и метро (и “Аэроэкспрессы” в аэропорт Шереметьево. — “Ъ”), пассажиры смогут быстро и удобно пересаживаться между всеми видами транспорта».
Согласно планам строительства, после полного завершения работ новый вокзал будет включать в себя три платформы и два вестибюля: южный соединят со станцией МЦД-4, северный будет иметь выход в сторону Шмитовского проезда. На третьей платформе будут останавливаться электрички Белорусского направления и экспрессы в регионы.