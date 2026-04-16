Открылась новая станция МЦД-1 «Москва-Сити»

Согласно планам строительства, после полного завершения работ новый вокзал будет включать в себя три платформы и два вестибюля: южный соединят со станцией МЦД-4, северный будет иметь выход в сторону Шмитовского проезда. На третьей платформе будут останавливаться электрички Белорусского направления и экспрессы в регионы.