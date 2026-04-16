Дорожную разметку в Краснодаре обновят на 240 км улиц

В Краснодаре планируют обновить дорожную разметку после зимы. Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, работы охватят 100 участков улично-дорожной сети. Общая площадь обновленных линий составит 97 тысяч квадратных метров более чем на 240 километрах дорог, пишет «Бизнес ФМ Краснодар».
Старт работ намечен на период после 20 апреля, однако точные сроки будут зависеть от погоды. Для качественного нанесения материалов требуются определенные условия: для обычной краски — температура не ниже +15°С и сухой асфальт, для износостойкого термопластика — не ниже +10°С. На выполнение всего объема работ специалистам потребуется от одного до двух месяцев.
В первую очередь разметку обновят на магистральных въездах в Краснодар и на центральных улицах города. Чтобы не провоцировать пробки, основные работы будут проводиться в ночное время. Днем бригады планируют выходить только на те улицы, где зафиксирован низкий автомобильный трафик.
В основном будет использоваться краска. Термопластик применят на участках с повышенной нагрузкой, где требуется максимальная износостойкость линий.