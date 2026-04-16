Стоимость салюта на 9 Мая снизилась до 2 млн рублей в Воронеже

Фейерверк запустят с дамбы Чернавского моста ровно в 22:00.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже объявлен тендер на проведение праздничного салюта в День Победы. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок. Максимальная цена контракта — 2 миллиона рублей. Заказчиком выступает Воронежский концертный зал.

По условиям технического задания, фейерверк традиционно устроят на дамбе Чернавского моста. Время запуска — 22:00 9 мая. Продолжительность шоу составит ровно восемь минут, за которые в небо выпустят не менее 630 залпов. Интервал — не менее 1,5 секунды.

Любопытная деталь: год назад, в 2025-м, количество выстрелов было куда внушительнее — 4,5 тысячи. Таким образом, нынешний фейерверк станет заметно скромнее прошлогоднего. Подведение итогов тендера запланировано на 27 апреля.