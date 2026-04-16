Уралвагонзавод опроверг сокращение персонала и мобилизацию сотрудников

Информация о сокращении персонала и мобилизации сотрудников Уралвагонзавода (УВЗ) является фейком, заявили в пресс-службе концерна.
«Уралвагонзавод официально заявляет, что распространяемое в ряде информационных каналов сообщение о грядущем сокращении персонала на 60% и проведении мобилизационных мероприятий на предприятии не соответствует действительности», — говорится в сообщении в телеграм-канале УВЗ.
По данным завода, утром 16 апреля в социальных сетях и мессенджерах начал распространяться документ, напоминающий служебное письмо. Качество подделки оказалось низким, что определили сотрудники УВЗ. «Неверный бланк, некорректные инициалы и подпись, а также регистрационные номера письма не из той оперы и явно не соответствуют внутреннему документообороту», — отметило предприятие.
«Ни о каких сокращениях на Уралвагонзаводе речи нет. Набор персонала ведется постоянно, в том числе с обучением. Вагоны и танки стране нужны всегда», — подчеркнули в пресс-службе УВЗ.
27 марта компания «Северсталь» заявила о корректировке бюджета на 2026 год в ответ на снижение спроса в стальной отрасли. В частности, ремонтный фонд будет уменьшен на 14%, капитальные вложения — на 24%. Также планируется значительное сокращение административных трат. Расходы на оплату труда снизятся на 5% — в основном за счет заморозки найма, отказа от подрядчиков в пользу собственного персонала и организационных мер.
При этом «Северсталь» продолжит реализацию крупных стратегических проектов, включая строительство цеха по производству железорудных окатышей.
В марте Магнитогорский металлургический комбинат рассказал о планах сократить управленческий персонал на 10% и остановить незагруженные агрегаты. По словам главы предприятия Павла Шиляева, в 2025 году комбинат работал с загрузкой 70−80% и минимальной рентабельностью, а чистый убыток группы по итогам 2025 года составил почти 15 млрд руб. К настоящему времени, как уточнил Шиляев, загрузка снизилась еще больше и составляет порядка 60%.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.