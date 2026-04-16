Уралвагонзавод опроверг сокращение персонала и мобилизацию сотрудников

В марте Магнитогорский металлургический комбинат рассказал о планах сократить управленческий персонал на 10% и остановить незагруженные агрегаты. По словам главы предприятия Павла Шиляева, в 2025 году комбинат работал с загрузкой 70−80% и минимальной рентабельностью, а чистый убыток группы по итогам 2025 года составил почти 15 млрд руб. К настоящему времени, как уточнил Шиляев, загрузка снизилась еще больше и составляет порядка 60%.