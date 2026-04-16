Отопление начинают отключать в Гродно

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Отопительный сезон завершается в Гродно для ряда пользователей, сообщили в официальном Telegram-канале предприятия «Гродноэнерго».

Источник: Sputnik.by

«С 16 апреля в Гродно отключают отопление в общественных, административных, промышленных зданиях и других организациях», — говорится в сообщении.

На предприятии уточнили, что такое решение было принято властями областного центра, так как в Гродно установилась положительная среднесуточная температура наружного воздуха.

Ранее стало известно, что отопительный сезон завершается в Витебской области для промышленных и прочих организаций, а также общественных и административных зданий. Отопление у этой категории пользователей будет отключено в пятницу, 17 апреля.

Согласно правилам, отопительный сезон завершается, когда установившаяся среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет +8°С и выше.

Отключение отопления производится в три этапа. Сначала подача тепла прекращается в промышленные и прочие организации, а также общественные и административные здания.

Затем подавать тепло прекращают в общегородских банях, театрах, учреждения образования (кроме школьных и детских дошкольных учреждений), общежитиях и жилищном фонде.

После этого отопительный сезон завершается в гостиницах, библиотеках, госархивах, музеях, учреждениях соцобеспечения, медицинских, лечебно-профилактических, школьных и детских дошкольных учреждениях образования, а также специализированных учебно-спортивных учреждениях.