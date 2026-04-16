Бывший мэр Перми Алексей Демкин подал заявку на участие в выборах в заксобрание

Экс-глава Перми Алексей Демкин решил принять участие в выборах в Законодательное собрание Пермского края. Он подал документы на предварительное голосование партии «Единая Россия», сообщили в региональном отделении.
Планируется, что Демкин будет выдвигаться по одномандатному округу № 3.
Ранее он занимал пост главы города с 2020 по 2023 год. После этого перешел на работу в краевое правительство, где был заместителем председателя, однако в апреле 2024 года покинул должность по собственному желанию.
Прием заявок на участие в праймериз «Единой России» продлится до конца апреля. Само голосование намечено на период с 25 по 31 мая.
