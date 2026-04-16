Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи смогут не пропустить нужную остановку благодаря новой функции навигации в общественном транспорте

Свежую опцию подвезли в известное мобильное приложение.

Источник: Om1 Омск

Пассажиры общественного транспорта в Омске и Омской области смогут легко ориентироваться в поездках с помощью Яндекс Карт. Новая функция навигации, которая появилась в приложении, поможет не только проложить маршрут, но и подскажет, когда и на какой остановке нужно выходить.

Приложение теперь будет голосом напоминать пассажирам, в какой транспорт сесть, а также — в какой момент нужно выходить, что особенно удобно на маршрутах с пересадками. Все подсказки будут отображаться на экране, даже если устройство заблокировано, а поездка продолжается.

Чтобы начать путешествие, нужно просто указать конечный пункт и выбрать маршрут. Приложение покажет, когда и где нужно пересаживаться, а также позволит заранее увидеть важную информацию, например, на какую платформу будет прибывать электричка или во сколько приедет автобус.

Этот новый режим работает как автомобильная навигация: приложение отслеживает местоположение и показывает прогресс маршрута, давая нужные подсказки. В случае плохого сигнала маршрут всё равно будет доступен для просмотра.

Добавим, что информацию о движении транспорта по городу в реальном времени также показывает приложение «2ГИС», а в Google Maps можно узнать приблизительное расписание работы автобусов, троллейбусов, трамваев и некоторых маршруток.