Дожди и грозы при 17 градусах тепла ожидаются в Волгоградской области 17 апреля

Подробный прогноз погоды для Волгограда и области на 17 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Волгограда и области ждет облачная, но достаточно теплая погода с кратковременными дождями, а местами и грозами. Специалисты метеослужб предупреждают о переменчивой погоде, которая затронет регион с вечера 16 апреля и продлится до вечера 17 апреля 2026 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru, с ссылкой на ЦГМС.

В самом Волгограде синоптики обещают облачность с прояснениями. Горожане ощутят кратковременный дождь. Ветер будет дуть с востока и юго-востока. Ночью его скорость составит 4−9 м/с, а днем усилится до 8−13 м/с. Температура воздуха ночью опустится до комфортных 7−9 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 15−17 градусов. Это значит, что, несмотря на осадки, днем будет достаточно тепло, чтобы прогуляться под зонтом.

По всей Волгоградской области также ожидается облачность с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, а утром и днем местами возможны грозы. Ветер в области будет аналогичен городскому: восточный, юго-восточный. Ночью его скорость составит 4−9 м/с, а днем достигнет 8−13 м/с. Однако при грозах порывы могут быть значительно сильнее — до 15−18 м/с. Ночная температура воздуха по области составит от 5 до 10 градусов тепла, но при прояснении может опуститься до 1 градуса. Днем же воздух прогреется до 12−17 градусов.