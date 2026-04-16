Туроператоры рассказали, куда уезжают россияне в сезон аллергии

Туроператоры фиксируют спрос на поездки к морю для профилактики обострения аллергических заболеваний. Об этом в эфире Радио РБК рассказал директор VCP travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
«Тенденция осознанного туризма, при котором люди целенаправленно выбирают поездки с учетом состояния своего здоровья, она идет уже фактически с 2025 года. Замечаем рост и интерес со стороны туристов. Если говорить по ключевым направлениям, это прежде всего российский юг», — сказал он.
По словам Абасова, чаще всего страдающие от аллергии туристы выбирают черноморское побережье. Морской воздух, насыщенный солями, естественным образом снижает концентрацию пыльцы, облегчает дыхание, объяснил он.
Популярностью в сезон аллергии пользуются и зарубежные направления, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, для профилактического отдыха россияне выбирают Арабские Эмираты и страны Юго-Восточной Азии.
«Люди заранее планируют, в том числе поездки, чтобы избежать сезонных аллергических обострений. Среди зарубежных направлений популярны Турция, Египет, страны Юго-Восточной Азии, где все-таки совершенно другой климат, или те регионы, где уже прошел процесс цветения», — уточнил Горин.
Врач-аллерголог-иммунолог Владимир Балибок подчеркнул, что метод избегания аллергенов путем смены климата действительно работает, поскольку люди минимизируют контакт с пыльцой.
«Когда рекомендация уезжать куда-то, в другое место, где ничто не цветет, это метод элиминации аллергенов. То есть избегание аллергена. Этот метод срабатывает очень хорошо. То есть люди, которые несколько лет вот так вот ездят, не попадая в контакт с пыльцой, у них поллиноз вот этот может исчезнуть», — пояснил специалист.
Сезон цветения в России в 2026 году стартовал в конце марта — раньше, чем обычно. Первыми зацвели ольха и орешник. Продолжительность пыления этих деревьев составляет около 20−25 дней, и к середине апреля их концентрация в воздухе обычно идет на спад, уступая место следующему, более мощному этапу аллергического сезона. Пик обычно приходится на конец апреля — начало мая, когда зацветает береза.
