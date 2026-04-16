Суд отменил штраф в ₽480 тыс. для сочинского ресторана Simach

Суд по интеллектуальным правам отменил постановление апелляционного суда, который ранее взыскал с ресторана Simach в Сочи ₽480 тыс. компенсации по иску офшорной компании Couture Tech Ltd — владельца товарного знака Denis Simachёv. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.
Суд по интеллектуальным правам рассмотрел кассационные жалобы ответчиков — управляющего рестораном ООО «Гриль 5642» и дизайнера Дениса Симачева — и согласился с решением арбитражного суда Краснодарского края, который в апреле 2025 года полностью отклонил иск.
Couture Tech указывала, что в оформлении ресторана, меню и на чеках используется обозначение Simach, которое, по мнению истца, сходно до степени смешения с его брендом. При этом суды в другом споре в 2022 году аннулировали товарный знак Simach для услуг ресторанов, зарегистрированный Симачевым.
Изначально сумма иска составляла ₽50 млн — ее рассчитали как выручку ресторана за два года. Ответчик заявил, что использует товарные знаки с элементом Simach на черном фоне, перевернутым вниз головой. Эти знаки зарегистрированы Роспатентом в 2021 году на имя Симачева, не оспаривались и являются действующими. Ресторан пользуется ими по лицензии от владельца. Суд первой инстанции согласился с этими доводами.
