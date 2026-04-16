Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азовском море могут возобновить промысел осетров

В будущем году в Азовском море могут возобновить промысел осетров, запрет на который был введен в 2000 году из-за резкого сокращения их численности. Об этом «РГ» сообщили в правительстве Ростовской области.

Вопрос рассматривается в связи с улучшением ситуации по их воспроизводству в акватории. По различным программам ежегодно в Азовское море выпускается молодь осетровых, выращенная в искусственных водоемах.

Сейчас обсуждаются детали возобновления промысла. Возможно, чтобы избежать браконьерства, им будут заниматься только государственные предприятия.