Россиянам с ожирением стала доступна хирургическая помощь по ОМС

Россияне с ожирением могут получить хирургическую помощь в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе IV съезда Профсоюза работников здравоохранения.
«Вопросы ожирения, где в программе государственных гарантий появилась хирургическая помощь для этой категории пациентов», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В октябре 2025 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость ожирением в России за последние четыре года выросла на 42%. Она уточнила, что рост показателя во многом связан с эффективным выявлением заболевания в ходе профилактических осмотров и диспансеризации.
