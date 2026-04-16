Россиянам с ожирением стала доступна хирургическая помощь по ОМС

В октябре 2025 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость ожирением в России за последние четыре года выросла на 42%. Она уточнила, что рост показателя во многом связан с эффективным выявлением заболевания в ходе профилактических осмотров и диспансеризации.