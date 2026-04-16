Россиянам с ожирением стала доступна хирургическая помощь по ОМС

Россияне с ожирением могут получить хирургическую помощь в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе IV съезда Профсоюза работников здравоохранения.

Источник: РБК

Россияне с ожирением могут получить хирургическую помощь в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе IV съезда Профсоюза работников здравоохранения.

«Вопросы ожирения, где в программе государственных гарантий появилась хирургическая помощь для этой категории пациентов», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В октябре 2025 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость ожирением в России за последние четыре года выросла на 42%. Она уточнила, что рост показателя во многом связан с эффективным выявлением заболевания в ходе профилактических осмотров и диспансеризации.

Кроме того, по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), каждый пятый ребенок либо подросток в возрасте от пяти до 19 лет, или 391 млн детей во всем мире, имеет избыточный вес.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

